Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин на китайские товары с 10% до 20%. Это решение было принято в ответ на обвинения в адрес Китая в недостаточной борьбе с наркотрафиком, который негативно сказывается на ситуации в США.
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