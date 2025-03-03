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Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая

Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин на китайские товары с 10% до 20%. Это решение было принято в ответ на обвинения в адрес Китая в недостаточной борьбе с наркотрафиком, который негативно сказывается на ситуации в США.

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