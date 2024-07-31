Донецк под ракетным ударом: ВСУ бьют по центру города и "самому тихому" району

Местные жители сообщают об атаке ВСУ на центральные районы Донецка. В городе работает ПВО.По данным местных жителей, ВСУ пытаются нанести удары по центральным районам Донецка, противовоздушная оборона отражает атаки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии