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Царьград

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Донецк под ракетным ударом: ВСУ бьют по центру города и "самому тихому" району

Донецк под ракетным ударом: ВСУ бьют по центру города и "самому тихому" району

Местные жители сообщают об атаке ВСУ на центральные районы Донецка. В городе работает ПВО.По данным местных жителей, ВСУ пытаются нанести удары по центральным районам Донецка, противовоздушная оборона отражает атаки.

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