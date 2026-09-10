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Ноябрь готовит россиянам короткую рабочую неделю: как отдыхаем в 2026 году

Ноябрь готовит россиянам короткую рабочую неделю: как отдыхаем в 2026 году

МОСКВА, 10 сентября, ФедералПресс. Первая неделя ноября 2026 года станет для работающих россиян четырехдневной – причиной послужит празднование Дня народного единства.

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