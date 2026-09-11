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Минздрав Архангельской области: на месте ДТП работают 9 бригад скорой помощи

Минздрав Архангельской области: на месте ДТП работают 9 бригад скорой помощи

В Архангельской области на место ДТП, в котором погибли 12 человек и пострадали еще 20, прибыли девять бригад скорой помощи, включая реанимационные.

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