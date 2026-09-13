Война против Ирана может продлиться до 2029 года

Война против Ирана может продлиться до 2029 годаАмериканские СМИ сообщили, что запасы саудовской нефти на продажу стремительно истощаются ввиду блокады Баб-эль-Мандебского и Ормузского пролива, повреждений НПЗ и ключевого трубовопровода "Восток-Запад", а также продолжающихся ударов по инфраструктуре Saudi Aramco.
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