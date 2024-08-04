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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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30 очков, 11 подборов и 5 блок-шотов Эммы Мессеман вывели Бельгию в 1/4 финала

30 очков, 11 подборов и 5 блок-шотов Эммы Мессеман вывели Бельгию в 1/4 финала

MVP чемпионата Европы-2023, 2-кратный MVP Евролиги и MVP финала женской НБА Эмма Мессеман набрала 30 очков, 11 подборов, 4 передачи и 5 блок-шотов, обеспечив выход команды в 1/4 финала.

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