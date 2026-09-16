TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 048 подписчиков

Голос «33 коров», гибель брата и побег на Валаам: трагический путь и запоздалое счастье Павла Смеяна

Голос «33 коров», гибель брата и побег на Валаам: трагический путь и запоздалое счастье Павла Смеяна

Его голос был знаком миллионам советских зрителей, хотя в лицо артиста знали немногие. Именно Павел Смеян спел задорные «33 коровы» и пронзительную «Непогоду» в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!», исполнял ключевые партии в легендарных рок-операх «Ленкома» и участвовал в записи рок-гимна «Замыкая круг».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым