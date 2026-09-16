Голос «33 коров», гибель брата и побег на Валаам: трагический путь и запоздалое счастье Павла Смеяна

Его голос был знаком миллионам советских зрителей, хотя в лицо артиста знали немногие. Именно Павел Смеян спел задорные «33 коровы» и пронзительную «Непогоду» в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!», исполнял ключевые партии в легендарных рок-операх «Ленкома» и участвовал в записи рок-гимна «Замыкая круг».