От "Нимфоманки" до "Чернобыля": Стеллану Скарсгарду - 70

Стеллан Скарсгард - один из немногих европейских актеров, кому удалось добиться успеха в Голливуде. В начале пути он активно играл в спектаклях, в том числе выступал на сцене Королевского драматического театра в Стокгольме в течение пяти лет.
Стеллан Скарсгард - один из немногих европейских актеров, кому удалось добиться успеха в Голливуде. В начале пути он активно играл в спектаклях, в том числе выступал на сцене Королевского драматического театра в Стокгольме в течение пяти лет.
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