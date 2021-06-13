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От "Нимфоманки" до "Чернобыля": Стеллану Скарсгарду - 70

От "Нимфоманки" до "Чернобыля": Стеллану Скарсгарду - 70

Стеллан Скарсгард - один из немногих европейских актеров, кому удалось добиться успеха в Голливуде. В начале пути он активно играл в спектаклях, в том числе выступал на сцене Королевского драматического театра в Стокгольме в течение пяти лет.

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