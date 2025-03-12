Китай призывает к долгосрочному мирному плану по урегулированию украинского кризиса

Китай надеется, что все стороны, вовлеченные в украинский кризис, путем диалога и переговоров выработают устойчивый и долгосрочный мирный план, который будет учитывать их соответствующие озабоченности, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает romanian.