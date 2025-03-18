В Петербурге на намыве построят 15 километров улиц и магистралей

А также 25 километров тротуаров и более четырёх километров велодорожек В Петербурге продолжают строительство улично-дорожной сети на намыве в западной части Васильевского острова, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
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