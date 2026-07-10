ВСУ усилили удары вглубь Херсонской области

Вооруженные силы Украины в последнее время усилили удары вглубь Херсонской области, применяя для этого различные средства поражения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на международной онлайн-встрече "Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области".