Генерал Скшипчак: Ввод войск НАТО на Украину спровоцирует мировой конфликт

Представитель польского генералитета Вальдемар Скшипчак обратил внимание на то, что противостояние на украинской территории касается Варшавы, но принимать участие в нём Организации Североатлантического Договора не следует.
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