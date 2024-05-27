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Маккол: учения КНР показали, что Пекин не намерен мирно решать вопрос Тайваня

Маккол: учения КНР показали, что Пекин не намерен мирно решать вопрос Тайваня

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол в ходе встречи в Тайбэе с главой администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) свидетельствуют о том, что Пекин не намерен "брать Тайвань мирным путем".

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Маккол постеснялся сказать, что это пиндосы не готовы отдать остров добровольно, мирным путём. А пачиму?! А патамушта Тайвань является лидером в производстве микросхем, чипов и прочей электронной начинки, без которой сегодня расхваленная пиндосовская техника хоть военного, хоть мирного назначения не представляет никакой ценности. &quot;А вы видели капитализацию &quot;Огрызка&quot;? Много нулей придётся убирать, потому как &quot;дутое&quot; там всё&quot;. Поэтому пиндосы будут тянуть резину с расчётом нагнуть &quot;некитайцев&quot; вывести производство на свою территорию или судорожно-обморочно-срочно построить своё, почти с нуля,  используя опыт и наработки &quot;некитайцев&quot;. Своё &quot;старое&quot; они точно та же как и мы почти просрали...
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