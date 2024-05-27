Маккол: учения КНР показали, что Пекин не намерен мирно решать вопрос Тайваня

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Леонид Ла Рошель

Маккол постеснялся сказать, что это пиндосы не готовы отдать остров добровольно, мирным путём. А пачиму?! А патамушта Тайвань является лидером в производстве микросхем, чипов и прочей электронной начинки, без которой сегодня расхваленная пиндосовская техника хоть военного, хоть мирного назначения не представляет никакой ценности. "А вы видели капитализацию "Огрызка"? Много нулей придётся убирать, потому как "дутое" там всё". Поэтому пиндосы будут тянуть резину с расчётом нагнуть "некитайцев" вывести производство на свою территорию или судорожно-обморочно-срочно построить своё, почти с нуля, используя опыт и наработки "некитайцев". Своё "старое" они точно та же как и мы почти просрали...