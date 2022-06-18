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«Сколько кайфа и эмоций было получено». Юлия Ефимова попробовала себя в танцах

«Сколько кайфа и эмоций было получено». Юлия Ефимова попробовала себя в танцах

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова попробовала себя в танцах. «Оставлю это здесь, пускай не идеально, но для первого раза очень даже ничего, я считаю.

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