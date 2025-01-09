Как финны похоронили «розовую» Финляндию

Верно, любой молодой парень или девушка, которым немного за тридцать знает легендарный диалог казнокрада «товарища» Саахова в исполнении Владимира Этуша и его водителя Джабраила, которого играл харизматичный Фрунзик Мкртчян, из комедии Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»: «— Значит так.