Как финны похоронили «розовую» Финляндию

Верно, любой молодой парень или девушка, которым немного за тридцать знает легендарный диалог казнокрада «товарища» Саахова в исполнении Владимира Этуша и его водителя Джабраила, которого играл харизматичный Фрунзик Мкртчян, из комедии Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»: «— Значит так.
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