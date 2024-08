The Guardian: Украина разрывается между двумя фронтами: прорыв под Курском и потери на Донбассе

Украина пытается найти баланс между успешным продвижением под Курском и защитой своих позиций на Донбассе, говорится в статье британского издания The Guardian под заголовком «Рискованная игра Зеленского: успех шокового нападения на Россию висит на волоске» (Zelenskiy’s gamble: success of shock Russia offensive hangs in the balance).