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Русская весна

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The Guardian: Украина разрывается между двумя фронтами: прорыв под Курском и потери на Донбассе

The Guardian: Украина разрывается между двумя фронтами: прорыв под Курском и потери на Донбассе

Украина пытается найти баланс между успешным продвижением под Курском и защитой своих позиций на Донбассе, говорится в статье британского издания The Guardian под заголовком «Рискованная игра Зеленского: успех шокового нападения на Россию висит на волоске» (Zelenskiy’s gamble: success of shock Russia offensive hangs in the balance).

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