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Вместо студенческого долга — миллион долларов: как британский студент разбогател за пять месяцев благодаря одной веб-странице

Вместо студенческого долга — миллион долларов: как британский студент разбогател за пять месяцев благодаря одной веб-странице

В 2005 году 21-летний британский студент Алекс Тью столкнулся с типичной для многих первокурсников проблемой: ему требовались деньги на оплату трехлетнего обучения в Ноттингемском университете, где он изучал управление бизнесом.

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