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Гатилов: СНВ-III не был продлён из-за желания США иметь «свободу рук»

Гатилов: СНВ-III не был продлён из-за желания США иметь «свободу рук»

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не был продлён, так как американские власти хотели иметь «свободу рук» для применения силы.

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