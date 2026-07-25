Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) не был продлён, так как американские власти хотели иметь «свободу рук» для применения силы.
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