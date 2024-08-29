Боррель: ЕС не смог разблокировать шесть миллиардов евро на оружие Киеву

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Брюсселе перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил, что ЕС до сих пор не смог разблокировать выделение €6 млрд из Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине.