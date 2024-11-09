Матыцин: у Усманова нет конкурентов, если фехтование выберет спортивные принципы

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин прокомментировал выдвижение кандидатуры российского бизнесмена Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования (FIE).
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