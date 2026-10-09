Боец Валеев: опытные военные ВСУ в Доброполье предпочитают сдаваться в плен

Опытные военнослужащие ВСУ на добропольском направлении (ДНР) предпочитают сдаваться в российский плен, а не отступать к своим сослуживцам.
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