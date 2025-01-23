Петербуржец получил полмиллиона рублей за производственную травму в командировке

Работодатель отказывался признавать несчастный случай Приставы взыскали в пользу 46-летнего петербуржца полмиллиона рублей компенсации: мужчина упал с приставной лестницы, но работодатель не захотел признавать несчастный случай, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.