Петербуржец получил полмиллиона рублей за производственную травму в командировке

Работодатель отказывался признавать несчастный случай Приставы взыскали в пользу 46-летнего петербуржца полмиллиона рублей компенсации: мужчина упал с приставной лестницы, но работодатель не захотел признавать несчастный случай, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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