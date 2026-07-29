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В России высказались о возможной реакции Павла Дурова на обвинения ФСБ

В России высказались о возможной реакции Павла Дурова на обвинения ФСБ

Основатель Telegram Павел Дуров будет принимать решение о реакции на обвинения ФСБ в содействии терроризму, исходя из двух ключевых факторов — репутационных рисков и экономической выгоды от работы мессенджера в России, заявил политолог Иван Мезюхо.

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