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Живая Кубань

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Украинский беспилотник сбит над Краснодарским краем

Украинский беспилотник сбит над Краснодарским краем

Украинский беспилотник сбит над Краснодарским краемОколо 08.00 в Краснодарском крае пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, об этом сообщили в Минобороны.

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