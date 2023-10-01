Украинский беспилотник сбит над Краснодарским краем

Украинский беспилотник сбит над Краснодарским краемОколо 08.00 в Краснодарском крае пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, об этом сообщили в Минобороны.
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