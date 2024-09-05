ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Ты на кого похожа?! 6 самых абсурдных запретов для советских школьниц

Ты на кого похожа?! 6 самых абсурдных запретов для советских школьниц

Система школьного образования в Советском Союзе удаляла пристальное внимание не только изучению конкретных дисциплин, но и приучению учащихся к упорному труду и строгой дисциплине, включавшей соблюдение правил дресс-кода и высокоморального поведения.

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Комментарии
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Майя Maja
Было дело. А еще девочек гоняли за накрашенные ресницы и распущенные волосы. Ну а если кольца на руках и серьги в ушах, вообще преступление века!
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9 час.
Элина Морозова
Наверное. В моей школе такое  вообще  было невозможным. Я еще помню, что моя мама предложила перекрасить меня в блондинку  перед десятым классом. Я  отказалась. Побоялась, что в школе   не поймут.
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8 час.
Майя Maja
А зря))
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6 час.

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