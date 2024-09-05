Ты на кого похожа?! 6 самых абсурдных запретов для советских школьниц

Было дело. А еще девочек гоняли за накрашенные ресницы и распущенные волосы. Ну а если кольца на руках и серьги в ушах, вообще преступление века!

Элина Морозова

Наверное. В моей школе такое вообще было невозможным. Я еще помню, что моя мама предложила перекрасить меня в блондинку перед десятым классом. Я отказалась. Побоялась, что в школе не поймут.