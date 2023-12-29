Что смотреть, если ты ненавидишь фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Прелестные новогодние комедии, хорроры, боевики и мультики в одной всеобъемлющей картинке от MAXIM. фото: кадр из фильмаМиллионы лет назад, когда люди еще жили в пещерах и питались динозаврами, Бог спустился с небес и даровал нам свое самое достославное творение — музыкальную романтическую комедию «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
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