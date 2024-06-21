Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил в беседе с RT о том, что для Запада Владимир Зеленский превратился в «чемодан без ручки», поэтому от него попытаются избавиться в достаточно короткие сроки.
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