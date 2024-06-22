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«Дом.РФ» сообщил о приостановке банками приема заявок на льготную ипотеку

Из-за высокого спроса на льготную ипотеку на новостройки банки приостанавливают прием заявок. О таком решении уже объявил «Сбер» Банки досрочно останавливают прием новых заявок на льготную ипотеку на новостройки из-за высокого спроса.

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