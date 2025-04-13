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В МВД предупредили об уязвимости в версии WhatsApp для Windows

В МВД предупредили об уязвимости в версии WhatsApp для Windows

В версии WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для Windows была обнаружена уязвимость, которая позволяет мошенникам отправлять специальные вложения, маскируя их под безопасные файлы.

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