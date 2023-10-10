Путин в отличной форме. Россия отлично справляется – американский международник

Все надежды Соединенных Штатов на свержение президента РФ Владимира Путина потерпели крах. Об этом в эфире интернет-канала «Моё мнение» заявил профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям Джон Мершмайер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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