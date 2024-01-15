Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением жителей Липецкой области о проблемах коммунального характера

В социальной сети опубликовано обращение жителей дома на улице Жуковского города Липецка к Председателю СК России, сообщивших о продолжающихся проблемах с подачей теплоснабжения в условиях низкой уличной температуры, также в квартирах заплесневели стены и появилась сырость.