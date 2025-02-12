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Царьград

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ВС России отступили у Покровска. Сёла потеряны. Враг прорвался у Торецка. Масштабное вторжение в Белгородчину. Сводка с фронтов СВО

ВС России отступили у Покровска. Сёла потеряны. Враг прорвался у Торецка. Масштабное вторжение в Белгородчину. Сводка с фронтов СВО

Поступают сообщения о непростой ситуации на Донецком фронте. Спустя несколько дней после сообщений о начале контранступа врага на Покровском направлении стало известно, что ВС России отступили от двух населённых пунктов.

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ТМ
Татьяна Мартыненко
Заголовок дрянь полная.
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