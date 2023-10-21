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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новые скриншоты из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator – остановки для отдых...

Новые скриншоты из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator – остановки для отдых...

Новые скриншоты из будущего DLC Канзас для American Truck Simulator – остановки для отдыха и стоянки грузовиковСегодня разработчики предлагают взглянуть на остановки для отдыха, которые вы найдете разбросанными по всему штату Подсолнух.

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