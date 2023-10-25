В Удмуртии планируется очистить почти 4-километровый участок реки Ува

Ижевск. Удмуртия. Министр природы Удмуртской Республики Денис Удалов выступил на совещании регионального парламента с докладом об экологическом состоянии рек, в частности была затронута ситуация в Увинском районе.
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