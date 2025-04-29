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«Превратить Россию в корм для рыб!»: сенатор-республиканец призвал Трампа жестко наказать Путина

«Превратить Россию в корм для рыб!»: сенатор-республиканец призвал Трампа жестко наказать Путина

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Америка для индейцев!!! Техас для мексиканцев,Аляска для русских!
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8 час.
Vladimir Lioubimcev
Очень хорошее требование.Справедливое!!
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6 час.
ИН
Илья Немцов
Идиоты, которые не видят ничего дальше собственного носа. Очередной самовлюбленный гусь лапчатый🤪
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4 час.
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