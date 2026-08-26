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Бухарест вошел в тройку самых доступных городов Европы для туристов

Бухарест вошел в тройку самых доступных городов Европы для туристов

Европейские города всё чаще предлагают путешественникам альтернативу дорогому летнему отдыху. Британский туроператор Thomas Cook сравнил более 50 популярных направлений и определил города, где расходы на проживание, питание, транспорт и развлечения укладываются менее чем в €100 в сутки на человека.

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