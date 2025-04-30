Питомцы помогают 30% русских найти любовь и укрепить отношения

Опрос показал, что треть русских видят в питомцах помощников в поиске любви и укреплении отношений. 24% респондентов знакомятся благодаря животным, а 17% готовы расстаться, если партнёр не любит их питомца.
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