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USS Lincoln sailor facing disciplinary charges for jumping overboard

USS Lincoln sailor facing disciplinary charges for jumping overboard

A sailor who jumped from the USS Abraham Lincoln is facing disciplinary action over what his wife said was a suicide attempt, according to a report.

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