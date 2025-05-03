Конец долгостроя. Многострадальный тубдиспансер в Новоалтайске начнет работу в 2026 году

К концу 2025-го строительные работы будут завершены, но нужен еще миллиард на оборудование, рассказал Дмитрий Попов Здание будущего противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске достраивают очень высокими темпами.
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