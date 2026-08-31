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Газета.ру

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В Подмосковье появились кадры с места ДТП, в котором "КамАЗ" протаранил Lada

В Подмосковье появились кадры с места ДТП, в котором "КамАЗ" протаранил Lada

В Московской области «КамАЗ» врезался в Lada Largus. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

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