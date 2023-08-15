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Мадонна возобновила репетиции, из-за которых попала в больницу

Мадонна возобновила репетиции, из-за которых попала в больницу

Мадонна возобновила репетиции своего мирового турне, который был отложен из-за её госпитализации. По словам близких 64-летней певицы, именно из-за интенсивной подготовки Мадонна и попала в больницу: она посвящала репетициям до 12 часов в день.

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