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Samsung показала новое поколение складных смартфонов: Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3

Один из них получил скрытую селфи-камеру, как у Xiaomi MIX 4. 11 августа в рамках презентации Unpacked компания Samsung показала два новых мобильных устройства со складными дисплеями: смартфон-планшет Galaxy Z Fold 3 и раскладушку Galaxy Z Flip 3.

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