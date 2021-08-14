Samsung показала новое поколение складных смартфонов: Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3

Один из них получил скрытую селфи-камеру, как у Xiaomi MIX 4. 11 августа в рамках презентации Unpacked компания Samsung показала два новых мобильных устройства со складными дисплеями: смартфон-планшет Galaxy Z Fold 3 и раскладушку Galaxy Z Flip 3.
Один из них получил скрытую селфи-камеру, как у Xiaomi MIX 4. 11 августа в рамках презентации Unpacked компания Samsung показала два новых мобильных устройства со складными дисплеями: смартфон-планшет Galaxy Z Fold 3 и раскладушку Galaxy Z Flip 3.
Свежие комментарии