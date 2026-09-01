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Царьград

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ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 2027 года

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 2027 года

Центробанк РФ оставил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2027 года из-за санкций. Граждане могут снять до $10 тыс.

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