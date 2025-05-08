Принимать парад Победы в Москве будет министр обороны Андрей Белоусов

Принимать парад Победы в Москве 9 мая будет министр обороны России Андрей Белоусов. Отвечая на вопрос журналистов будет ли он принимать парад в честь 80-летия Победы в штатском или в военной форме, Андрей Белоусов ответил: «Увидите».