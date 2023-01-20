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Свердловская область получит полмиллиарда на рекультивацию свалки и обустройство плотин

Свердловская область получит полмиллиарда на рекультивацию свалки и обустройство плотин

На бюджетные деньги в Екатеринбурге Широкореченский полигон превратят в зелёный холмПочти полмиллиарда рублей получат свердловские муниципалитеты на ремонт плотин, обустройство колодцев и рекультивацию Широкореченской свалки в Екатеринбурге.

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