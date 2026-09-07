Путин создал комиссию по ограничительным мерам для правонарушителей за границей

Комиссия будет решать вопросы о назначении ежемесячного гуманитарного пособия родственникам правонарушителей, скрывающихся за границей, если у них нет собственного дохода.
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