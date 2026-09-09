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Анапа, Новороссийск и Севастополь 9 сентября подверглись ночным атакам БПЛА

Анапа, Новороссийск и Севастополь 9 сентября подверглись ночным атакам БПЛА

Восемь российских аэропортов закрыты утром 9 сентября из-за возможных угроз с воздуха. Ночные атаки были зафиксированы в нескольких городах — в Севастополе, Новороссийске, Анапе.

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