👮♂️ В Ялте задержали сотрудника кафе, который украл у коллеги 102 тысячи рублей 20-летний юноша заметил крупную сумму в кошельке коллеги, когда тот расплачивался с поставщиком.
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