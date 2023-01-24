Постпред при ООН прервала репортера BBC после слов о том, что США “продлевают войну”

Корреспондент Би-би-си в Нью-Йорке Лаура Тревельян заявила, что “США продлевают войну, вооружая Украину”, но вместо того, чтобы дать ей закончить, постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд обвинила Россию в продолжающемся конфликте.