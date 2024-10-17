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Депортация мигрантов — полдела

Депортация мигрантов — полдела

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Комментарии
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Y
Yury
Увы, все бесполезно, выпустили капитал исторического джина - вы его уже не одолеет..
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19 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
По-прежнему на улице полно замонашек Идет сама беременная, везет коляску, да рядом еще 2-3 ребенка! Вот ведь плодятся!
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19 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Пусть меньше плодятся - лучше будут жить. Или пусть едут в Африку.
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17 час.

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